ФРС США может снова снизить процентные ставки в ноябре - Freedom Finance Global

ФРС США может снова снизить процентные ставки в ноябре, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Первые после исторического снижения процентных ставок ФРС в сентябре данные по инфляции в США оказались, хотя и внушающими оптимизм, но пока ещё не такими оптимистичными, как ожидали аналитики, - пишет эксперт. - Замедление инфляции в США в первом месяце осени, если не считать базовый индекс потребительских цен, произошло в основном из-за снижения цен на энергоресурсы почти на 7% в годовом исчислении. В то же время базовая инфляция продолжает пока идти вверх, что говорит о недостаточной устойчивости тренда на замедление на фоне продолжающегося роста цен на продукты питания. Тем не менее, некоторое ускорение инфляции в предыдущем месяце, по нашему мнению, не должно помешать ФРС снизить процентные ставки в ноябре. Президент федерального резервного банка Сан-Франциско и член комитета по открытым рынкам ФРС Мэри Дейли считает, что Федрезерв в этом году снизит процентную ставку ещё один или два раза. Полагаем, что ФРС в ноябре может снова понизить процентные ставки, но уже на 0,25 процентного пункта".

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