SberCIB подтверждает оценку бумаг Etalon на уровне "покупать"

SberCIB Investment Research подтверждает оценку бумаг Etalon на уровне "покупать" с целевой ценой 103 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 60% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания опубликовала сильные операционные результаты за третий квартал 2024 года: год к году продажи компании в метрах выросли на 1%, - пишут эксперты. - Это очень сильный результат на фоне глубокого спада рынка недвижимости. В деньгах продажи выросли на 19% год к году. Помогла новая стратегия - Etalon развивал программу рассрочек, которая может частично заменить ипотеку. Кроме того, в структуре продаж увеличилась доля дорогостоящих домов бизнес-класса".

Аналитики подчеркивают, что в Санкт-Петербургской агломерации год к году продажи прибавили 36%, хотя сам рынок сократился на 39%, благодаря тому, что в этом году группа активно запускала новые проекты.

"В Москве и области продажи компании упали на 9% год к году, а рынок - на 41%, - констатируют в SberCIB. - Дело в том, что в столичном регионе девелопер строит дома бизнес-класса, а этот сегмент меньше пострадал от снижения господдержки".

Аналитики инвестбанка позитивно оценивают результаты Etalon за 3К24 и полагают, что компания подтвердила статус самой быстрорастущей компании в секторе.

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