"Финам" понизил рейтинг акций Global X Video Games & Esports ETF до "держать"

Финам" понизил рейтинг акций Global X Video Games & Esports ETF с "покупать" до "держать", повысив при этом целевую цену с $24,1 до $25,9 за бумагу, что предполагает потенциал роста 8,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Акции Global X Video Games & Esports ETF с начала года демонстрируют сильную динамику, однако все еще отстают от широкого рынка США, - пишет эксперт. - Котировки ускорили подъем в конце сентября на фоне ралли в китайских акциях. Несмотря на значительный рост, мы все еще видим потенциал в бумагах фонда, особенно в долгосрочной перспективе благодаря активно развивающемуся рынку видеоигр".

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) - инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестировании в сектор видеоигр и киберспорта. Фонд отслеживает индекс Solactive Video Games & Esports Index.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.