"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка

"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость бумаг Сбербанка на уровне 331 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков брокера.

"Самый крупный банк России опубликовал отчет по РСБУ за сентябрь и девять месяцев 2024 года. Темпы роста кредитования физлиц и юрлиц замедлились. Качество кредитного портфеля остается стабильным. Частные клиенты хранят все больше денег в Сбербанке на фоне увеличения максимальной ставки по вкладам. Процентные доходы за сентябрь показали более слабый рост, чем в прошлом месяце. При этом чистой прибыли удалось остаться вблизи значений августа, - указывают эксперты. - По нашим оценкам, за весь 2024 год прибыль эмитента может оказаться выше значения за 2023 на 6-7% и превысить отметку в 1600 млрд рублей. В таком случае инвесторы в следующем году смогут рассчитывать на выплату дивидендов в размере около 37 рублей на акцию. Мы сохраняем рекомендацию на покупку бумаг Сбербанка с целевой ценой в 331 рубль".

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