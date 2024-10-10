Курс рубля, скорее всего, краткосрочно удержится в диапазоне 13,6-13,9 руб. за юань - РСХБ

Валютная пара юань/рубль, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 13,6-13,9 руб. за юань в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

После устойчивого прохождения уровня 13,5 руб. за юань, который по факту продержался почти неделю, пара CNY/RUB довольно легко прошла путь до отметки 13,7, достигнув в моменте внутридневных максимумов с 12 октября 2023 года, констатирует эксперт.

"Отметим, что с окончанием праздничной "золотой недели" в Китае давление на российскую валюту существенно возросло. Кроме того, на текущей неделе (12 октября) заканчивается срок лицензии OFAC на сворачивание операций с Московской биржей, НКЦ и НРД, что также могло усилить давление покупателей валюты в паре, - указывает Фетисов. - Из внешних, негативно влияющих на динамику рубля факторов, отметим некоторое ослабление напряжения на глобальных товарных рынках и коррекцию котировок не только в нефти, но и на рынках промышленных металлов".

"Тем не менее полагаем, что по мере приближения к максимумам прошлого года, рост пары юань/рубль будет замедляться. Из факторов, которые могут сдерживать снижение курса рубля в среднесрочной перспективе, отметим планируемый рост нетто-продаж юаней со стороны ЦБ РФ с 0,2 млрд руб. в сентябре до 5,3 млрд руб. с 7 октября по 6 ноября 2024 года, дальнейшее ужесточение денежно-кредитных условий после заседания Банка России 25 октября и начало осеннего дивидендного сезона. На рынке Forex юань за последние четыре дня обозначил диапазон 7,05-7,10 юаней за доллар, усиление индекса доллара несколько приостановилось. В краткосрочной перспективе полагаем, что пара CNY/RUB удержится в диапазоне 13,6-13,9 руб. за юань", - пишет эксперт в обзоре.

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