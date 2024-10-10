Рынок акций РФ утром поднялся к 2765п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, бумаги ВТБ замедлили рост

Москва. 10 октября. Рынок акций РФ утром в четверг подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подросли металлы, фьючерс на нефть Brent поднялся к $77 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2765 пунктам, раллировавшие с открытия бумаги ВТБ замедлили рост после разъяснения менеджмента сути распоряжения президента РФ по управлению бумагами банка.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2764,54 пункта (+0,6%), индекс РТС - 898,3 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 октября, составляет 96,9483 руб. (+84,04 копейки).

Подорожали акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), ВТБ (+1,6%, на старте торгов рост достигал 5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

ВТБ в рамках нового распоряжения президента РФ не планирует выкупать акции у "недружественных" нерезидентов, разрешение главы государства потребовалось для проведения реорганизации банка, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Намерений таких нет. Любой выкуп акций, у "недружественных" лиц даже - это уменьшение нашего капитала. Поэтому у нас нет таких намерений производить какой-то buyback, выкуп, какие-то операции, кроме реорганизационных, по нашим акциям", - заявил Пьянов.

Разрешение президента потребовалось ВТБ для юридического обеспечения запланированных на ближайшие годы реорганизаций самого банка и его дочерних обществ, пояснил он.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи продолжает колебания ниже 2800 пунктов, что соответствует текущим ожиданиям. "Мы полагаем, что до заседания ЦБ РФ 25 октября покупатели будут стоять в стороне. При этом отдельные бумаги могут выстреливать на позитивных корпоративных новостях", - считают эксперты.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, учитывая улучшения настроений на рынке КНР и попытки товарных площадок отыграть просадку предыдущих пары дней, можно ожидать оживления спроса на российские ключевые "фишки" с тяготением индекса МосБиржи к умеренному росту в рамках диапазона 2750-2800 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть подросли, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные.

На этом фоне рынок акций РФ утром умеренно подрос, но в целом значимых причин для покупок все еще нет. Акции "Селигдара" (MOEX: SELG), "НОВАТЭКа" и "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) в четверг последний день можно будет купить с дивидендами за I полугодие 2024 года, в то время как "ТКС Холдинг" накануне рекомендовал выплаты за 9 месяцев текущего года с доходностью 3,5%, которая может стать приятным дополнением при инвестициях в бумаги. Интересные новости накануне вечером поступили по ВТБ, которому президент РФ Владимир Путин разрешил проводить сделки со своими акциями, принадлежащими нерезидентам, отметила аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отступили от важных краткосрочных поддержек $74,5 и $71,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Способность удержать указанные отметки дает надежду на возвращение к восходящему движению, причиной которого с фундаментальной точки зрения могли бы стать новые витки эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В целом, акции РФ остаются под давлением угрозы новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ, в связи с чем покупки выглядят ограниченными, а сформированный в сентябре восходящий тренд продолжает терять силу, заключила Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", вышедшие накануне вечером данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 1 по 7 октября отражают небольшое замедление инфляции. В указанном периоде ИПЦ вырос на 0,14% по сравнению с ростом на 0,19% на предыдущей неделе. Годовая инфляция составила 8,52% (8,57% неделей ранее). Тем не менее, о заметном улучшении данных по инфляции говорить пока не приходится.

Сбербанк накануне опубликовал результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, которые отражают замедление темпов кредитования. Чистая прибыль Сбера в сентябре составила 140,6 млрд руб., снизившись примерно на 1% по сравнению с предыдущими месяцами. Тем не менее, по итогам года можно ожидать, что прибыль банка составит 1,6 трлн руб., что позволит рассчитывать на дивиденд в размере около 35 руб. на одну акцию каждого типа и текущую дивидендную доходность около 13,5%, отмечают эксперты.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1%, при этом обновили исторические максимумы Dow Jones (+1%) и S&P 500 (+0,7%).

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы указал на то, что руководители американского ЦБ не будут торопиться со снижением процентной ставки.

Хотя "значительное большинство" поддержало решение об уменьшении ставки на прошлом заседании сразу на 50 базисных пунктов, "некоторые участники заседания отметили, что они предпочли бы снижение целевого диапазона на 25 базисных пунктов на этом заседании", говорится в документе. При этом ряд других руководителей сказали, что они могли бы поддержать такое решение.

В Азии в четверг также наблюдалась позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 3,1%), но "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE просели на 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,2%).

Накануне Пекин сообщил, что Минфин КНР объявит новые меры бюджетной политики в субботу. Эксперты Morgan Stanley (SPB: MS) и HSBC полагают, что ведомство может анонсировать пакет мер поддержки экономики объемом 2 трлн юаней ($282,7 млрд), аналитики Citigroup ожидают стимулов на 3 трлн юаней, пишет Trading Economics.

Трейдеры ждали объявления мер поддержки экономики от Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) ранее на этой неделе, однако масштабных стимулов тогда анонсировано не было.

В четверг Народный банк Китая (НБК) запустил программу Securities, Funds and Insurance Companies Swap Facility (SFISF) для поддержки рынка акций. Начальный объем SFISF составляет 500 млрд юаней, однако в дальнейшем он может быть увеличен, заявили в НБК. Программа обеспечит финкомпаниям доступ к высоколиквидным активам под залог имеющихся у них облигаций, ETF и акций, входящих в состав фондового индекса CSI 300.

Тем временем розничные продажи в Германии в августе увеличились на 2,1% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Destatis опубликовал статистику по розничным продажам впервые после приостановки в конце июня. Причиной паузы стали технические проблемы, связанные с преобразованием статистических данных для их приведения в соответствие с новыми требованиями Европейского союза. В помесячном исчислении розничные продажи в августе повысились на 1,6%.

Destatis также обнародовал данные за предыдущие месяцы. В июле продажи увеличились на 1,5% в помесячном исчислении, в июне - сократились на 1,1%, в мае - понизились на 1,4%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут, нивелировав большую часть умеренного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о росте запасов нефти в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $77,02 за баррель (+0,6% и -0,8% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $73,7 за баррель (+0,6% и -0,5% в среду).

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали более умеренного роста, на 1,6 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 6,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,75 млн баррелей.

Также инвесторы следят за ураганом "Милтон", который достиг западного побережья штата Флорида со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Ураган принес штормовые волны на большую часть побережья Мексиканского залива, включая такие густонаселенные районы, как Тампа, Сарасота и Форт-Майерс.

Власти Флориды объявили режим ЧС, отменены занятия в учебных заведениях, ряд школ переоборудован во временные укрытия. В штате эвакуированы около 6 млн человек. В аэропортах Флориды во вторник отменили более 700 рейсов, в среду - около 1,5 тыс.

Несмотря на свою разрушительную силу, ураган "Милтон", скорее всего, не окажет существенного влияния на добычу нефти в Мексиканском заливе, отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. "Скорее всего, он вызовет пониженный потребительский спрос, поскольку жители Флориды сидят в убежищах и вряд ли будут ездить на работу или в школу до конца недели, а может, и дольше", - добавил эксперт.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,8%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+6,7%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+5,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,3%).

Подешевели акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,21 млрд рублей (из них 2,92 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 1,5 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 808,18 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).