АКБФ понизил прогнозную цену акций РусАла до 76,68 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "РусАла" с 78,84 до 76,68 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Совет директоров эмитента на заседании 8 октября 2024 года рассмотрел возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд рублей. По мнению совета, отмечают эксперты, такой выкуп может быть выгоден акционерам, что эквивалентно примерно 3% капитала эмитента. В настоящее время компания проводит предварительную оценку программы buyback для дальнейшего обсуждения. Процесс потребует согласования со стороны акционеров, кредиторов и регулирующих органов и может занять продолжительное время, однако, по информации пресс-службы, "нет уверенности в том, что все необходимые согласования могут быть получены".

"Согласно нашим оценкам, учитывая, что free float эмитента на конец 2023 года составлял 17,6% акций, кратко- и среднесрочный позитивные ценовые эффекты от реализации обратного выкупа акций компании могут составить от 3% до 15%. Однако значительная часть этого позитивного эффекта будет нивелирована рисками, связанными с внутренними конфликтами и необходимостью получения регуляторных одобрений, - пишут аналитики инвесткомпании в материале. - На фоне данной информации, отражающей улучшение перспектив финансовых показателей, увеличиваются шансы на выплату дивидендов "РусАлом" по итогам 2024 года. Мы по-прежнему ожидаем дивидендных выплат компании на уровне $0,02 на акцию по итогам как 2024, так и 2025 годов".

"Оценка справедливой стоимости эмитента была пересмотрена и скорректирована до 76,68 руб./ао (ранее - 78,84 руб./ао). Оценка предполагает 123%-ный среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать". Она учитывает также высокий уровень дисконта - поправки на риски вложений в бумаги компании, равного 30%, что соответствует рисковому профилю для бумаг в нашем покрытии", - указывают эксперты "АКБФ".

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