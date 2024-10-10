Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду, при этом Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 обновили исторические максимумы. Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы указал на то, что руководители американского ЦБ не будут торопиться со снижением процентной ставки.

Хотя "значительное большинство" поддержало решение об уменьшении ставки на прошлом заседании сразу на 50 базисных пунктов, "некоторые участники заседания отметили, что они предпочли бы снижение целевого диапазона на 25 базисных пунктов на этом заседании", говорится в документе. При этом ряд других руководителей сказали, что они могли бы поддержать такое решение. Некоторые руководители Федрезерва заявили, что в дальнейшем было бы целесообразно снижать ставку постепенно, учитывая неопределенность перспектив.

Аналогичное мнение высказала в среду президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан. Она заявила, что считает необходимым продолжать смягчение денежно-кредитной политики, однако полагает, что дальнейшее снижение базовой ставки должно быть более умеренным. "После снижения ставки в сентябре сразу на 50 базисных пунктов, вероятно, уместной будет более постепенная дальнейшая нормализация денежно-кредитной политики", - сказала Логан.

Азиатские фондовые индексы уверенно растут в четверг на новостях из Китая. Накануне Пекин сообщил, что Минфин КНР объявит новые меры бюджетной политики в субботу. Эксперты Morgan Stanley и HSBC полагают, что ведомство может анонсировать пакет мер поддержки экономики объемом 2 трлн юаней ($282,7 млрд), аналитики Citigroup ожидают стимулов на 3 трлн юаней, пишет Trading Economics. Трейдеры ждали объявления мер поддержки экономики от Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) ранее на этой неделе, однако масштабных стимулов тогда анонсировано не было.

В четверг Народный банк Китая (НБК) запустил программу Securities, Funds and Insurance Companies Swap Facility (SFISF) для поддержки рынка акций. Начальный объем SFISF составляет 500 млрд юаней, однако в дальнейшем он может быть увеличен, заявили в НБК. Программа обеспечит финкомпаниям доступ к высоколиквидным активам под залог имеющихся у них облигаций, ETF и акций, входящих в состав фондового индекса CSI 300. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 2,6% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 3,7%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,26%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся на 0,5%. Рынок ждет заседания Банка Кореи, которое пройдет в пятницу. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3% вслед за котировками акций горнодобывающих компаний.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут утром в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о росте запасов нефти в Соединенных Штатах. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,1 за баррель, что на 0,68% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 0,8%, до $76,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене на 0,71%, до $73,76 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на 0,5%, до $73,24 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали более умеренного роста, на 1,6 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина снизились на 6,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,75 млн баррелей.

Также инвесторы следят за ураганом "Милтон", который достиг западного побережья штата Флорида со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Ураган принес штормовые волны на большую часть побережья Мексиканского залива. Несмотря на свою разрушительную силу, ураган "Милтон", скорее всего, не окажет существенного влияния на добычу нефти в Мексиканском заливе, отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. "Скорее всего, он вызовет пониженный потребительский спрос, поскольку жители Флориды сидят в убежищах и вряд ли будут ездить на работу или в школу до конца недели, а может, и дольше", - добавил эксперт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 октября выросла в 2,8 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,576 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,562 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,05% и составил 103,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 922,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (+0,6%), "Почта России БО-002P-03" (+0,45%) и "РЖД-001P-06R" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-02" (-2,16%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,46%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставки ежемесячных купонов будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила величину спреда на уровне 400 базисных пунктов. Предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% - в дату выплаты 36-го купона. Мосбиржа в апреле зарегистрировала программу облигаций "АБЗ-1" серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" 14 октября планирует начать второй этап сбора заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Первый этап сбора заявок прошел 8 октября. Техразмещение запланировано на 11 октября. Новый этап сбора заявок, который откроется 14 октября, продлится до 15 ноября 2024 года. Физическим лицам потребуется статус квалифицированного инвестора. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из величины ключевой ставки Банка России, плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 375 базисных пунктов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Остров машин" 15 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Размещение продлится до 30 апреля 2025 года. Ставки 1-36-го купонов установлены на уровне 26% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей. В рамках 7-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до семи лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "ВсеИнструменты.ру" (MOEX: VSEH) 22 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 и выпуск 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года общим объемом до 6 млрд рублей. По выпуску 001Р-02 предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 375 базисных пунктов. По выпуску 001Р-03 предусмотрены фиксированные купоны, ориентир ставки - спред не более 500 базисных пунктов к ОФЗ на срок 2,5 года. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 25 октября. Минимальная сумма заявок по обоим выпускам - 1,4 млн рублей. Выпуск 001Р-02 будет доступен только квалифицированным инвесторам, выпуск 001Р-03 - доступен неквалам после прохождения теста N6. Мосбиржа в ноябре 2022 года зарегистрировала программу облигаций ООО "ВсеИнструменты.ру" серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 19-20-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 21% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в октябре 2015 года.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставки 16-20-го купонов облигаций серии 001Р-02R на уровне 19,5% годовых. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,65% годовых. Ставка текущего купона - 13,2% годовых.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" установило ставки 13-18-го купонов 3-летних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей на уровне 24% годовых. У владельцев облигаций возникло право требовать приобретения бондов в течение последних 5 рабочих дней 12-го купонного периода - с 7 октября по 11 октября. Облигации будут приобретены 16 октября. Компания разместила выпуск в октябре 2023 года. Ставки 1-12-го ежемесячных купонов установлены на уровне 16% годовых.

ООО "Моторика" установило ставки 5-6-го купонов 3-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2023 года поставке 15,75% годовых. Предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 10-го купона - 20% от номинала, 11-го купона - 30%, 12-го купона - 40%.

ООО "Микро капитал Руссия" выкупило по оферте 1 млн 459 тыс. 970 облигаций 2-й серии по цене 94% от номинала, что составляет 29,3% эмиссии. Эмитент размещал двухлетний выпуск объемом 4,98 млрд рублей с марта по июнь 2023 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых до погашения.