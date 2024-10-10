Курс рубля, вероятно, останется около 13,7-13,8 руб./юань до конца текущей недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется около уровней 13,7-13,8 руб./юань до конца текущей недели, однако с понедельника волатильность торгов на рынке может усилиться, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Если данные по инфляции в США не преподнесут особых сюрпризов рынку, цены на нефть марки Brent попробуют задержаться у отметки $77 за баррель, полагают эксперты.

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