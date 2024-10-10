.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Курс рубля, вероятно, останется около 13,7-13,8 руб./юань до конца текущей недели - банк "Санкт-Петербург"
.
10 октября 2024 года 10:55
Курс рубля, вероятно, останется около 13,7-13,8 руб./юань до конца текущей недели - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется около уровней 13,7-13,8 руб./юань до конца текущей недели, однако с понедельника волатильность торгов на рынке может усилиться, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Если данные по инфляции в США не преподнесут особых сюрпризов рынку, цены на нефть марки Brent попробуют задержаться у отметки $77 за баррель, полагают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/НЕФТЬ/ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
10 октября 2024 года 11:47
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "РусАла" с 78,84 до 76,68 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Совет директоров эмитента на заседании 8 октября 2024 года рассмотрел возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд... читать дальше
.10 октября 2024 года 11:20
"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают ближайшие перспективы котировок акций Whoosh, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Эмитент опубликовал операционную отчетность за 9М24. Количество поездок за этот период составило 126,8 млн, показав рост на 42% по сравнению с аналогичным... читать дальше
.10 октября 2024 года 10:36
Вероятен переход рынка рублевых гособлигации к консолидации в ближайшие две недели, до заседания ЦБ РФ (25 октября 2024 года), в ожидании новых сигналов от регулятора, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. Индекс... читать дальше
.10 октября 2024 года 10:22
Москва. 10 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль продолжает дешеветь после снижения накануне. читать дальше
.10 октября 2024 года 10:18
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - протоколы заседания ЕЦБ; - индекс потребительских цен США в сентябре; - недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США; - акции "Селигдара",... читать дальше
.10 октября 2024 года 10:00
зможно оживление спроса на российские ключевые "фишки" и тяготение индекса Мосбиржи к умеренному росту в рамках диапазона 2750-2800 пунктов на торгах в четверг, учитывая улучшение настроения на рынке КНР и попытки товарных рынков отыграть просадку предыдущих торговых дней, говорится в материале... читать дальше
.10 октября 2024 года 09:48
ции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сокращенные результаты по РСБУ за сентябрь 2024 года, которые указывают на стабильный рост финансовых результатов за девять месяцев 2024 года и улучшение... читать дальше
.10 октября 2024 года 09:43
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 10 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.10 октября 2024 года 09:31
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет умеренно позитивную оценку перспектив котировок бумаг Etalon, сообщается в материале аналитика Лауры Кузнецовой. "Девелопер объявил операционные результаты за 9 месяцев и III квартал 2024 года. Они остаются довольно сильными, несмотря на замедление в III квартале. В... читать дальше
.10 октября 2024 года 09:17
Вероятно сохранение движения индекса Мосбиржи в границах широкого консолидационного диапазона 2730-2890 пунктов до конца октября текущего года с последующим выходом вверх, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Волатильность в индексе Мосбиржи относительно начала недели возросла, но обороты... читать дальше
.09 октября 2024 года 19:45
Рынок акций РФ в среду упал ниже 2750п по индексу МосБиржи во главе с Русагро и Ростелекомом, подрос ТКС Холдинг
Москва. 9 октября. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent локально падал ниже $75,5 за баррель) в связи с ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в то время как настроения на внешних фондовых площадках вечером улучшились. Индекс МосБиржи опустился ниже 2750 пунктов во главе с расписками "Русагро" (MOEX: AGRO) (-3,6%) и бумагами "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,9%); подросли акции ПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,2%) на дивидендных новостях. читать дальше
.09 октября 2024 года 19:41
Москва. 9 октября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подешевел на фоне негативной динамики на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,6775 руб., что на 2,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.09 октября 2024 года 18:56
Москва. 9 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. читать дальше
.09 октября 2024 года 18:55
Цена акций МКПАО "ТКС Холдинг" может вырасти до 3000 рублей к концу года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Совет директоров "ТКС Холдинга" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 14 ноября, одобрить дивиденды по акциям за 9... читать дальше
.09 октября 2024 года 18:49
"Финам" сохраняет рейтинг акций Techtronic Industries на уровне "держать" с целевой ценой HKD 121,1, что предполагает потенциал роста на 5,4% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции компании после ралли на фоне выпуска сильной отчетности за 1П 2024 скорректировались и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.