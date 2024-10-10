Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- протоколы заседания ЕЦБ;

- индекс потребительских цен США в сентябре;

- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США;

- акции "Селигдара", "НОВАТЭКа" и "НоваБев Групп" последний день торгуются с дивидендами за 1П24;

- квартальные результаты Delta Air Lines;

- Петербургский международный газовый форум.

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