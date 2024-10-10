Возможен умеренный рост индекса Мосбиржи в четверг - ПСБ

Возможно оживление спроса на российские ключевые "фишки" и тяготение индекса Мосбиржи к умеренному росту в рамках диапазона 2750-2800 пунктов на торгах в четверг, учитывая улучшение настроения на рынке КНР и попытки товарных рынков отыграть просадку предыдущих торговых дней, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

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