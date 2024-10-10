Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил сокращенные результаты по РСБУ за сентябрь 2024 года, которые указывают на стабильный рост финансовых результатов за девять месяцев 2024 года и улучшение показателя рентабельности собственного капитала в сентябре, отмечают эксперты в комментарии.

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