Вероятно движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2730-2890п до конца октября - БКС Экспресс

Вероятно сохранение движения индекса Мосбиржи в границах широкого консолидационного диапазона 2730-2890 пунктов до конца октября текущего года с последующим выходом вверх, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Волатильность в индексе Мосбиржи относительно начала недели возросла, но обороты остались низкие - наторговали на 66 млрд руб. Это говорит о пониженной активности участников рынка в обстановке неопределенности по ключевой ставке - на фоне слабого инвестиционного спроса рынок проседает, агрессивных продаж не видно. 25 октября ЦБ огласит новую стоимость фондирования, и давление на рынке начнет спадать. Даже при очередном ужесточении денежно-кредитной политики участники уже будут закладывать перспективу снижения стоимости фондирования в будущем, - пишет аналитик в обзоре. - Технически завал рынка в среду не выходит за рамки боковика после сентябрьского ралли. Границы консолидации широкие - 2890-2730 пунктов, но после оглушительного летнего обвала и мощного осеннего разворота это нормально. Фактически среднесрочный нисходящий тренд утратил силу, локальная формация восходящая, и в среду индекс Мосбиржи просто спикировал к динамической поддержке. Вероятность отбоя индекса вверх выше варианта дальнейшего падения рынка акций. На случай негативного исхода предел риска для активных позиционных трейдеров - закрепление индекса под 2730 пунктами, все что выше - в рамках боковика и без эмоций".

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