Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 9 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 33 базисных пункта - до 70,64% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 8,83% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 74,07% от номинала (доходность также не изменилась, составив 8,15% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 28,46% от номинала (доходность - 18,63% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,44% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 27,16% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,4% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 13,88% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт - до 67,58% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта - до 19,96% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 3 базисных пункта - до 66,64% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют умеренное снижение, продолжая отыгрывать опубликованные в пятницу сильные данные по американскому рынку труда.

На среду не запланировано каких-либо важных экономических данных, наиболее интересным событием дня станет публикация протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы.

Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах за сентябрь, которые позволят лучше оценить ситуацию с инфляцией.