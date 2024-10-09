Цена акций ТКС Холдинга может вырасти до 3000 руб. к концу года - Freedom Finance Global

Цена акций МКПАО "ТКС Холдинг" может вырасти до 3000 рублей к концу года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Совет директоров "ТКС Холдинга" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 14 ноября, одобрить дивиденды по акциям за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 руб. на 1 обыкновенную акцию, - отмечает эксперт. - Дивидендная доходность акций "ТКС Холдинга" составит по текущей цене 3,6% за 9 месяцев, то есть не очень высокой, однако, сравнимой с дивидендной доходностью ряда "голубых фишек".

Всего на выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года "ТКС Холдинг" направит 24,8 млрд руб. По нашей оценке, сумма, направляемая на дивидендные выплаты, будет соответствовать не менее 54% консолидированной чистой прибыли эмитента по МСФО за 1 полугодие 2024 года без учёта результатов присоединяемого "Росбанка".

Аналитик напоминает, что последний раз "ТКС Холдинг" выплачивал дивиденды по итогам 4 квартала 2020 года, ещё до редомициляции в Россию и произошедших в его структуре перемен. "Новая дивидендная политика МКПАО "ТКС Холдинг", утверждённая уже после редомициляции, предполагает направление на дивиденды не менее 30% годовой чистой прибыли холдинга по МСФО, - указывает Мильчакова. - Также эмитент планирует выплаты дивидендов раз в квартал, что не может не обрадовать инвесторов. По нашему прогнозу, до конца года цена бумаг "ТКС Холдинга" может вырасти до 3000 рублей".

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