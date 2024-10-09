"Финам" сохраняет рейтинг акций Techtronic на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Techtronic Industries на уровне "держать" с целевой ценой HKD 121,1, что предполагает потенциал роста на 5,4% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции компании после ралли на фоне выпуска сильной отчетности за 1П 2024 скорректировались и сейчас находятся ниже справедливой стоимости, - отмечает аналитик Саид Керимханов. - Считаем, что направленность компании на внедрение современных технологий искусственного интеллекта, на инвестиции в расширение линейки продукции и рост финансовых результатов флагманских проектов делают ее привлекательной для покупки. По нашим оценкам, выручка за весь 2024 год составит $14,7 млрд, а чистая прибыль будет равна $1,1 млрд. Ключевыми рисками для Techtronic могут быть замедление экономики Китая, падение спроса со стороны ключевых клиентов компании и усиление торговой войны с США".

Techtronic Industries - базирующаяся в Гонконге многонациональная компания, которая является мировым лидером в области электроинструментов и электрооборудования для наружных работ, а также техники и аксессуаров по уходу за домом и садом.

Techtronic Industries - китайский мировой лидер в области электроинструментов и электрооборудования.

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