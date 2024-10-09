"Финам" подтверждает целевую цену акций ТКС Холдинга на уровне 3509,7 руб

"Финам" подтверждает целевую цену акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 3509,7 руб. и рейтинг "покупать", сообщается в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"Совет директоров "ТКС Холдинга" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 руб. на акцию, - отмечает аналитик. - Вопрос о дивидендах будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров 14 ноября, а дата дивидендной отсечки - 25 ноября. Доходность выплаты за 9 месяцев составит невысокие по российским меркам 3,6%. Однако сам факт того, что "ТКС Холдинг", как и обещал менеджмент, вернулся к дивидендным выплатам, будет оказывать определенную поддержку бумагам Группы".

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