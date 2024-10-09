.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Неопределенность перспектив удерживает акции ВК у минимумов с 2022 года - "Велес Капитал"
.
09 октября 2024 года 16:46
Неопределенность перспектив удерживает акции ВК у минимумов с 2022 года - "Велес Капитал"
Неопределенность перспектив удерживает акции "ВК" у минимумов с 2022 года, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. "С технической точки зрения акции "ВК", несмотря на отступление в начале осени от минимумов с 2022 года, все еще выглядят слабо и находятся не так далеко от поддержки 318 руб. при умеренно негативных сигналах недельного и дневного графиков, которые все еще указывают на преобладание продавцов в бумагах, - пишет эксперт. - Стабилизация ниже 318 руб., в частности, может привести к движению в район 280 руб, а далее - к очередным минимумам с 2022 года 257,4 руб. и 235 руб. Говорить о смене настроений в котировках на более бычьи будет их способность закрепиться выше 435 руб. с перспективой возвращения в район как минимум 575 руб. На данный момент инвесторы, очевидно, сомневаются в перспективе скорого улучшения финансовых результатов "ВК", а дополнительным негативным фактором для компании является отсутствие дивидендов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
09 октября 2024 года 19:45
Рынок акций РФ в среду упал ниже 2750п по индексу МосБиржи во главе с Русагро и Ростелекомом, подрос ТКС Холдинг
Москва. 9 октября. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent локально падал ниже $75,5 за баррель) в связи с ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в то время как настроения на внешних фондовых площадках вечером улучшились. Индекс МосБиржи опустился ниже 2750 пунктов во главе с расписками "Русагро" (MOEX: AGRO) (-3,6%) и бумагами "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,9%); подросли акции ПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,2%) на дивидендных новостях. читать дальше
.09 октября 2024 года 19:41
Москва. 9 октября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подешевел на фоне негативной динамики на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,6775 руб., что на 2,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.09 октября 2024 года 18:56
Москва. 9 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. читать дальше
.09 октября 2024 года 18:55
Цена акций МКПАО "ТКС Холдинг" может вырасти до 3000 рублей к концу года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Совет директоров "ТКС Холдинга" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 14 ноября, одобрить дивиденды по акциям за 9... читать дальше
.09 октября 2024 года 18:49
"Финам" сохраняет рейтинг акций Techtronic Industries на уровне "держать" с целевой ценой HKD 121,1, что предполагает потенциал роста на 5,4% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции компании после ралли на фоне выпуска сильной отчетности за 1П 2024 скорректировались и... читать дальше
.09 октября 2024 года 18:10
"Финам" понизил рейтинг акций оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с "покупать" до "держать" , сохранив целевую цену на уровне HKD302,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,1%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. ... читать дальше
.09 октября 2024 года 17:38
Депозитарные расписки "РусАгро" могут подорожать до 1300-1350 руб. к концу года, а после завершения редомициляции - до 1700 рублей за бумагу, без учёта влияния объявленного сплита акций, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Обычно дробление (сплит) номинала акций... читать дальше
.09 октября 2024 года 17:15
"Финам" подтверждает целевую цену акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 3509,7 руб. и рейтинг "покупать", сообщается в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Совет директоров "ТКС Холдинга" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 руб. на акцию,... читать дальше
.09 октября 2024 года 16:15
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 431,79 руб. для обыкновенных и 424,83 руб. для привилегированных акций, что предполагает потенциал роста 65% и 62% соответственно, сообщается в комментарии. Оценка учитывает дисконт - поправку... читать дальше
.09 октября 2024 года 15:46
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5710-5790 пункта при среднем уровне волатильности на торгах в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. "Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в отрицательной зоне, - пишет эксперт в комментарии. - Ввиду... читать дальше
.09 октября 2024 года 15:23
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "ТКС Холдинга", говорится в сообщении инвесткомпании. Ввиду сильной рыночной коррекции идея не принесла ожидаемого дохода, отмечают аналитики. С момента открытия в конце марта ее негативная динамика составила 21%. "Вместе с тем с... читать дальше
.09 октября 2024 года 15:22
Москва. 9 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет на фоне негативной динамики на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,705 руб., что на 5,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.09 октября 2024 года 15:05
Вероятен рост котировок акций "РусАла" до 37-38 рублей за штуку в краткосрочной перспективе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Совет директоров компании рассмотрел возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд руб., - отмечает в комментарии аналитик. - Против этого... читать дальше
.09 октября 2024 года 14:47
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Самолета", говорится в обзоре инвесткомпании. Ввиду сильной коррекции на рынке идея не принесла ожидаемого дохода, отмечают аналитики: с момента ее открытия в конце мая котировки акций "Самолета" просели на 47%, а Etalon, "ГК ПИК" и... читать дальше
.09 октября 2024 года 14:31
"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 356,5 руб. для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Вышедшую отчетность Сбера по РСБУ за январь-сентябрь 2024... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.