Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 431,79 руб. для обыкновенных и 424,83 руб. для привилегированных акций, что предполагает потенциал роста 65% и 62% соответственно, сообщается в комментарии.

Оценка учитывает дисконт - поправку на инвестиционные риски 20%.

"Сбербанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,7%, - отмечают аналитики. -

Чистый процентный доход Сбербанка увеличился на 14,5%, достигнув 1 913,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый комиссионный доход вырос на 7% и составил 550,8 млрд рублей. Общий капитал банка на 1 октября 2024 года составил 6 458 млрд рублей по сравнению с 5 712 млрд рублей на ту же дату в 2023 году. Мы по-прежнему закладываем в наши оценки прогноз прироста активов Сбербанка на 13% по итогам 2024 года (против ранее ожидания в 15%). В 2025-2026 годах ожидаем замедление прироста активов до 2%-13% г/г (ранее прогнозировалось 5%-15%). В период с 2024 по 2030 годы среднегодовой прирост активов банка прогнозируем на уровне около 15% (против 16% в предыдущем прогнозе)".

Оценка чистой прибыли банка экспертами "АКБФ" по итогам 2024 года остается на уровне 1,66 трлн рублей, а прогноз на 2025 год составляет 1,6 трлн рублей.

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