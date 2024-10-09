Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5710-5790п в среду - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5710-5790 пункта при среднем уровне волатильности на торгах в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в отрицательной зоне, - пишет эксперт в комментарии. - Ввиду отсутствия релизов важных макроэкономических данных прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5710-5790 пунктов. S&P 500 продолжает консолидироваться в узком диапазоне над 20-дневной скользящей средней и уровнем 5670 пунктов, который ранее выступал историческим максимумом. "Быки" сохраняют преимущество, их цель - отметка 5800 пунктов. Впрочем, если S&P 500 опустится ниже 5650, увеличится вероятность более выраженной коррекции".

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