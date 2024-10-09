Рубль днем умеренно снижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 9 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в среду днем, рубль дешевеет на фоне негативной динамики на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,705 руб., что на 5,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 30 копеек, до 96,46 руб./$1; контракт EURRUBF увеличился на 13 копеек, до 105,72 руб./EUR1.

Ослабление рубля обусловлено сокращением продаж экспортной выручки крупными компаниями, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Как сообщает ЦБ РФ, в сентябре российские компании продали экспортной выручки на сумму $8,3 млрд после $12 млрд в июле-августе, - пишут экономисты Наталия Орлова и Валерия Кобяк. - Сокращение продаж экспортной выручки в сентябре вместе со снижением поддержки валютного рынка со стороны ЦБ РФ (напомним, что в сентябре чистые продажи юаня со стороны регулятора практически обнулились) привело к ослаблению курса рубля. При этом рост предложения валюты на внутреннем рынке со стороны населения, которое впервые после июля 2023 года перешло к продаже валюты и продало ее на сумму 55 млрд рублей, и со стороны банков, предлагающих иностранную валюту за рубли для иностранных покупателей российской продукции, не был достаточным для поддержки валютного курса".

Также эксперты Альфа-банка отмечают, что их ожидания касательно стабилизации настроений на валютном рынке в октябре на фоне увеличения продаж валюты со стороны регулятора до $1,3 млрд с $0,04 млрд в сентябре не оправдались, поскольку рубль продолжил ослабление и сейчас находится на уровне 96 руб./$1, что может говорить о значимости динамики экспорта для валютного рынка.

Темпы ослабления рубля на текущей неделе могут замедлиться, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Максим Пухов.

"Китайская валюта обновила максимумы к рублю с 11 октября 2023 года, которые были достигнуты тогда до введения указа об обязательной продаже валютной выручки, - пишет эксперт в комментарии. - Последние несколько недель на валютном рынке наблюдается устойчивый тренд на ослабление рубля. С другой стороны - нефть растет на фоне повышенной геополитической напряженности. Кроме того, с понедельника Минфин сократил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила, а Банк России в рамках балансирующих операций увеличит продажу валюты. Темпы ослабления рубля на неделе могут замедлиться, и валютный курс способен перейти к консолидации вокруг сложившихся уровней".

С технической точки зрения растущий тренд, по оценке Пухова, достаточно сильный, и без реализации вышеперечисленных факторов укрепления рубля маловероятно, что тенденция поменяется на текущей неделе. При сохранении тенденции до конца текущей недели котировки могут достигнуть уровня 13,80 руб. за юань, полагает аналитик.

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем в среду после падения по итогам предыдущей сессии.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск понизились на 0,32%, до $76,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,42%, до $73,27 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 4,6%. Серьезным негативным фактором для рынка стало то, что представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая во вторник не объявили о новых масштабных стимулах, на которые надеялись трейдеры.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль пока не нанес ответного удара по Ирану в качестве реакции на недавнюю ракетную атаку, но продолжает наземную операцию на юге Ливана.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил о росте запасов в США на прошлой неделе на 10,9 млн баррелей, что является максимальным приростом с ноября прошлого года.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.

эб мв