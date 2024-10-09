"БКС МИ" закрыл торговую идею "Лонг в акциях ТКС"

"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "ТКС Холдинга", говорится в сообщении инвесткомпании.

Ввиду сильной рыночной коррекции идея не принесла ожидаемого дохода, отмечают аналитики. С момента открытия в конце марта ее негативная динамика составила 21%.

"Вместе с тем с фундаментальной точки зрения акции ТКС выглядят привлекательно, при этом мы видим уверенные перспективы для сильной динамики финансовых показателей холдинга", - пишут эксперты.

Текущая стоимость акций "ТКС Холдинга" составляет порядка 2528 рублей за штуку.

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