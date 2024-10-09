"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 356,5 руб. для обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Вышедшую отчетность Сбера по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года мы оцениваем в целом как нейтральную, - пишет эксперт. - Несмотря сложную операционную среду, банку удается продолжать увеличивать основные финпоказатели за счет по-прежнему неплохого роста чистого процентного дохода. Объем кредитного портфеля также растет, несмотря на сдерживающее влияние высоких ставок, завершения госпрограммы льготной ипотеки и ужесточения регулирования розничного сегмента. Определенное увеличение стоимости риска в нынешних условиях было вполне ожидаемым. Мы продолжаем рассчитывать, что прибыль Сбера умеренно вырастет по итогам всего 2024 года, и это позволит ему нарастить дивидендные выплаты".

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