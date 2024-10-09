"Т-Инвестиции" сохраняют целевую цену бумаг РусАгро на уровне 1500 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют целевую цену расписок "РусАгро" на уровне 1500 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Агрохолдинг объявил о старте дробления акций российской компании ПАО "Группа РусАгро". Бумаги изменят номинальную стоимость с 30 рублей до 2,5 рубля. Номинальная стоимость акций указана в уставном капитале компании. От цены на бирже она не зависит и может сильно от нее отличаться. Это не тот сплит, перед которым останавливаются торги и после которого меняется количество бумаг в портфеле и их цена", - пишут эксперты.

"РусАгро" дробит акции именно российской компании, а не кипрского холдинга, подчеркивают аналитики. Это нужно, чтобы затем бумаги легче было распределить между держателями расписок в рамках процесса принудительной редомициляции.

"Полагаем, что сплит не окажет фундаментального влияния на котировки расписок. Мы сохраняем таргет 1 500 рублей за бумагу на горизонте года. Ожидаем приостановку торгов бумагами в декабре, а затем решения по дивидендам после завершения переезда в феврале-марте 2025-го", - отмечают стратеги "Т-Инвестиций".

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