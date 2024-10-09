"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 6600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания может в ближайшее время объявить дивиденды за 9 месяцев 2024 года, при положительном исходе доходность, по мнению аналитиков, может составить 17%, что выступит драйвером роста в среднесрочной перспективе.

"С технической точки зрения акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 7700 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6600 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24", - указывают в "Финаме".

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