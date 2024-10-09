Ослабление рубля обусловлено сокращением продаж экспортной выручки - Альфа-банк

Ослабление рубля обусловлено сокращением продаж экспортной выручки крупными компаниями, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Как сообщает ЦБ РФ, в сентябре российские компании продали экспортной выручки на сумму $8,3 млрд после $12 млрд в июле-августе, - пишут экономисты Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - Сокращение продаж экспортной выручки в сентябре вместе со снижением поддержки валютного рынка со стороны ЦБ РФ (напомним, что в сентябре чистые продажи юаня со стороны регулятора практически обнулились) привело к ослаблению курса рубля. При этом рост предложения валюты на внутреннем рынке со стороны населения, которое впервые после июля 2023 года перешло к продаже валюты и продало ее на сумму 55 млрд рублей, и со стороны банков, предлагающих иностранную валюту за рубли для иностранных покупателей российской продукции, не был достаточным для поддержки валютного курса".

Также эксперты Альфа-банка отмечают, что их ожидания касательно стабилизации настроений на валютном рынке в октябре на фоне увеличения продаж валюты со стороны регулятора до $1,3 млрд с $0,04 млрд в сентябре не оправдались, поскольку рубль продолжил ослабление и сейчас находится на уровне 96 руб./$1, что может говорить о значимости динамики экспорта для валютного рынка.

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