Рынок акций РФ умеренно снижается в среду утром на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 9 октября. Рынок акций РФ умеренно снижается в среду утром на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти после отката накануне (фьючерс на Brent торгуется у $77,7 за баррель) в связи с ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индексы РТС и МосБиржи по итогам первого часа торгов просели на 0,4%.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2776,41 пункта (-0,43%), индекс РТС - 910,04 пункта (-0,43%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,2%.

Подешевели акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%, "префы" потеряли в цене 0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%, "префы" снизились в цене на 0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "ТКС Холдинга" (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Сбербанк в сентябре получил 140,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 130,2 млрд рублей годом ранее, следует из отчета банка. За 9 месяцев этого года Сбербанк получил 1,193 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ против 1,129 трлн рублей прибыли годом ранее.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, российский рынок акций в среду инерционно может остаться в безыдейной фазе. При этом индекс Мосбиржи перейдет к проторговке диапазона 2750-2800 пунктов в ожидании новых сигналов, в первую очередь с нефтяного рынка.

В свою очередь аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что "индекс МосБиржи продолжит консолидироваться возле текущих уровней как минимум до заседания ЦБ РФ, которое должно состояться 25 октября и на котором ключевая ставка может быть повышена до 20% годовых. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой регулятора, ведь если ставка не изменится, а на горизонте появятся первые намеки на смягчение денежно-кредитной политики в обозримом будущем, то российский рынок может отреагировать позитивно".

"Условие продавать через биржу не менее 10% газа, выдвинутое ФАС, потребует значительных изменений в структуре долгосрочных контрактов "Газпрома". Вероятно, реформа будет проводиться постепенно, чтобы избежать чрезмерной волатильности внутренних цен на газ. Изменение средних внутренних цен на $5 за тысячу кубометров, по нашим оценкам, может повысить или понизить EBITDA "Газпрома" на 5%, а чистую прибыль и дивиденды - примерно на 10%. Сохраняем нейтральный взгляд на акции "Газпрома". Ждем дивидендную доходность ценных бумаг в размере 5% в 2024 году с потенциальным ростом до 17% в 2025 году (выплата в 2026 году)", - отмечают эксперты "БКС Мир инвестиций".

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, внимание мировых рынков сосредоточено на экономической ситуации в Китае, где продолжается спад акций на фоне разочарования трейдеров в отсутствии новых мер экономического стимулирования со стороны Пекина. Рост недовольства инвесторов вызывает осторожная политика властей, несмотря на планы выделить 200 млрд юаней в следующем году на расходы, что выглядит недостаточным на фоне ожиданий фискального пакета объемом до 3 трлн юаней. На рынках США трейдеры также наблюдают за развитием ситуации с Google - министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании, что давит на фьючерсы американских индексов.

Российский рынок остается под влиянием глобальных тенденций и внутренней волатильности. Ожидается, что в ближайшие дни консолидация индекса МосБиржи в пределах 2730-2810 пунктов продолжится. Трейдеры будут следить за внешними факторами, включая динамику цен на нефть и развитие событий на глобальных рынках, полагает Кабаков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в позитив рынку акций РФ можно занести тот факт, что он накануне не дрогнул перед резким падением нефти. Это еще раз говорит о том, что внутренние факторы, основным из которых является ключевая ставка ЦБ РФ, сейчас играют более значительную роль, нежели цены на сырье, считает эксперт.

Акции "Татнефти" накануне упали почти на 6% после отсечки дивидендов, причем масштаб просадки оказался на уровне всего рынка. Такая динамика бумаг явно говорит о том, что их можно очень аккуратно подбирать, но только как улучшатся общерыночные настроения. В среду пока не видно никаких поводов для слома боковика и повышения торговой активности инвесторов, считает Антонов. Нефть утром в среду подрастает, но ее дальнейшую динамику прогнозировать очень трудно, поскольку она зависит от ситуации на Ближнем Востоке, где враждующие стороны пока ограничиваются словесными атаками.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,3-1,5% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 10,8% относительно предыдущего месяца - до $70,4 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составило $78,9 млрд, а не $78,8 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения до $70,6 млрд с объявленного ранее июльского уровня.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, китайский Shanghai Composite упал на 6,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,4%). Биржи Южной Кореи в среду закрыты в связи с праздником (День алфавита).

Глобальные инвесторы разочарованы заявлениями властей КНР. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга накануне выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики, однако объявления о каких-либо масштабных мерах по стимулированию экономического роста не последовало. Аналитики ждали мер поддержки на триллионы юаней, в том числе в виде выпуска облигаций, но Пекин сообщил лишь об инвестпрограмме на 100 млрд юаней ($14 млрд) на следующий год. На текущий год было выделено в десять раз больше.

Дополнительное давление на котировки оказывают данные о еще не восстановившихся после пандемии расходах китайцев во время праздничной "золотой недели".

На европейских фондовых площадках в начале торгов 9 октября доминируют слабо позитивные настроения - основные фондовые индексы региона подрастают в пределах 0,1-0,4%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается в среду утром на 0,23%, что говорит о возможном ухудшении настроений на американском фондовом рынке в середине недели.

На нефтяном рынке в среду цены умеренно корректируются вверх после обвала накануне на сигналах о готовности "Хезбаллы" к перемирию с Израилем. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $77,68 за баррель (+0,65% и -4,6% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $73,97 за баррель (+0,54% и -4,6% во вторник).

Бывший лидер "Хезболлы" Хасан Насралла согласился на прекращение огня с Израилем незадолго до того, как был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара по столице Ливана, заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб. Между тем исполняющий обязанности главы "Хезболлы" Наим Кассем сказал, что группировка поддерживает усилия Ливана по заключению соглашения о перемирии с Израилем, написало агентство France Presse. Двое его предшественников были убиты израильскими военными, заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Еще одним негативным фактором для рынка нефти стало то, что представители Государственного комитета по делам развития и реформ Китая не объявили о новых масштабных стимулах, на которые надеялись трейдеры. Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 10,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это максимальный прирост с ноября прошлого года. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 1,9 млн баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,85 млрд рублей (из них 1,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,1 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 903,56 млн рублей на акции "ТКС Холдинга").