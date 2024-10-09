Дивдоходность акций Сбербанка за 2024г может оказаться на уровне 13,8% - "Солид Брокер"

Дивидендная доходность акций Сбербанка за 2024 год может оказаться на уровне 13,8%, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Сбербанк представил в целом неплохие результаты за сентябрь. Несмотря на рост ключевой ставки и отмену льготной ипотеки банк продолжает наращивать кредитный портфель, - пишут эксперты в комментарии. - Также выросла стоимость риска, что было ожидаемо. Сбер по-прежнему идет по прибыли лучше прошлого года, но впервые с января не было роста месяц к месяцу. Мы немного пересмотрели ожидания по чистой прибыли на этот год вниз до 1,644 трлн рублей по МСФО, что предполагает более низкий дивиденд в размере 36,4 рублей (13,8% дивдоходость). P/E 2024 3,6х. Основным драйвером для роста бумаг остается прохождение пика по ДКП и ключевой ставке и снижение уровня безрисковой доходности".

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