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Главная / Мнения аналитиков / Темпы ослабления рубля могут замедлиться - "Финам"
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09 октября 2024 года 11:34
Темпы ослабления рубля могут замедлиться - "Финам"
Темпы ослабления рубля на текущей неделе могут замедлиться, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Максим Пухов. "Китайская валюта обновила максимумы к рублю с 11 октября 2023 года, которые были достигнуты тогда до введения указа об обязательной продаже валютной выручки, - пишет эксперт в комментарии. - Последние несколько недель на валютном рынке наблюдается устойчивый тренд на ослабление рубля. С другой стороны - нефть растет на фоне повышенной геополитической напряженности. Кроме того, с понедельника Минфин сократил объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила, а Банк России в рамках балансирующих операций увеличит продажу валюты. Темпы ослабления рубля на неделе могут замедлиться, и валютный курс способен перейти к консолидации вокруг сложившихся уровней". С технической точки зрения растущий тренд, по оценке Пухова, достаточно сильный, и без реализации вышеперечисленных факторов укрепления рубля маловероятно, что тенденция поменяется на текущей неделе. При сохранении тенденции до конца текущей недели котировки могут достигнуть уровня 13,80 руб. за юань, полагает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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