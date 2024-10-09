Курс пары рубль/юань может вернуться к уровням ниже 13,5 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может вернуться к уровням ниже 13,5 руб./юань после 12 октября, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник продолжил слабеть, - отмечают эксперты в обзоре. - Выросшие продажи юаней со стороны ЦБ в первый рабочий день после длительных праздников в КНР пока не способствовали развороту в динамике рубля. Сейчас на валютный рынок влияние также оказывают факторы, связанные с близостью 12 октября - даты, когда заканчивается лицензия OFAC на завершение операций с Мосбиржей. В среду курс CNY/RUB находится у 13,67 руб./юань. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. У курса все еще есть потенциал к возврату ниже 13,5 руб./юань, но, вероятно, уже после 12 октября".

Аналитики обращают также внимание на опубликованный во вторник сентябрьский Обзор рисков финансовых рынков ЦБ, который раскрыл ряд важных факторов, оказывавших влияние на курс.

"Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами упали с $11,9 млрд до $8,3 млрд, обновив минимум с августа 2023 года, когда обязательная продажа валютной выручки еще не была введена, - подчеркивают они. - Такую динамику регулятор объясняет ростом доли рубля в экспортных операциях, что в свою очередь должно компенсироваться спросом на рубли со стороны зарубежных покупателей российских товаров. Данные ЦБ также показали, что впервые с июля 2023 года физические лица в РФ стали нетто-продавцами валюты - в сентябре объем чистых продаж ими составил $55 млрд против покупок в $98,4 млрд месяцем ранее. В целом ЦБ указывает на все еще идущую адаптацию рынка к новым условиям, и в октябре этот процесс вряд ли завершится. В результате курсовая волатильность пока может остаться высокой".

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