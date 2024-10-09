Справедливый диапазон для цены нефти - $75-80/барр. Brent - "Мои Инвестиции"

Справедливым уровнем для цены нефти выступает диапазон $75-80 за баррель Brent, отмечается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цены на нефть во вторник упали от $81 до $77 на новости о том, что министр обороны Израиля собирается посетить Вашингтон, - отмечают аналитики в комментарии. - Это как минимум означает, что ответные действия Израиля в отношении Ирана задерживаются. Вероятно, администрация США будет предлагать Израилю как минимум подождать с ответом до окончания президентских выборов в США - остался всего месяц. В таких условиях есть риск того, что цена нефти и дальше пойдет вниз также быстро, как до этого росла. Однако по-прежнему полагаем, что справедливая цена нефти находится в диапазоне $75-$80 по Brent и любое приближение к $70 можно рассматривать как хорошую точку для входа".

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