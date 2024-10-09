Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МГКЛ

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций группы "Мосгорломбард", сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной.

"МГКЛ" сообщил, что начинает разработку собственной онлайн-платформы для направления ресейла. Компания сотрудничает с крупными онлайн-площадками по направлению ресейла, а появление собственной платформы, вероятно, поможет эффективнее управлять спросом и предложением и сэкономить на комиссиях посредников. По словам "МГКЛ", главное преимущество перед другими платформами - возможность реализовать товар мгновенно и приобрести товар с гарантией. На этапе разработки оценить влияние не представляется возможным, однако видим потенциал наращивания бизнеса и повышения его эффективности".

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