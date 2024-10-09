Фондовые индексы США закрылись в плюсе, нефть дорожает после обвала накануне

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,5%. Азиатские акции движутся разнонаправленно. Нефть дорожает после обвала накануне, Brent у $77,9 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 10,8% относительно предыдущего месяца - до $70,4 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составило $78,9 млрд, а не $78,8 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения до $70,6 млрд с объявленного ранее июльского уровня.

Акции Honeywell International (SPB: HON) подорожали на 1,8% по итогам торгов на новостях о планах выделения в компанию с листингом в США бизнеса по производству специализированной химической продукции и передовых материалов (Advanced Materials). По данным источников The Wall Street Journal, стоимость Advanced Materials как самостоятельной компании может превышать $10 млрд.

Uber Technologies (SPB: UBER) нарастила капитализацию на 2,1% после новостей о том, что компания даст пользователям возможность вызывать только электротакси.

Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) повысилась на 0,9%. Дочерняя Google расширяет стратегическое партнерство c британским оператором мобильной связи Vodafone Group за счет десятилетней сделки на сумму более $1 млрд, включающей облачные технологии, кибербезопасность и ИИ-решения, а также рассматривает возможность подключения своих дата-центров к АЭС вслед за Microsoft и Amazon.

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. (SPB: PEP) увеличилась на 1,9%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в минувшем финквартале на 5,2%, но скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка. При этом выручка неожиданно снизилась на 0,6%.

Котировки акций Thor Industries (SPB: THO) поднялись на 0,3%. Производитель "домов на колесах" повысил квартальные дивиденды на 4,2%.

Бумаги разработчика технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов DocuSign Inc. (SPB: DOCU) подскочили на 6,6% на новостях об их предстоящем включении в индекс S&P MidCap 400.

Разработчик онлайн-платформы видеоигр Roblox (SPB: RBLX) подешевел на рынке на 2,1% после сообщения "медведя" Hindenburg Research о том, что компания завышает пользовательские метрики.

Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) потерял 0,4% капитализации. Аналитики KeyBanc ухудшили рекомендацию для акций одного из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи до "на уровне сектора" с "выше сектора".

Американские депозитарные расписки (ADR) китайских Bilibili Inc. (SPB: BILI), NIO (SPB: NIO) и Alibaba (SPB: BABA) упали на 12,9%, 8,1% и 6,7% соответственно. Инвесторов разочаровало отсутствие новых стимулов со стороны властей КНР. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики, однако объявления о каких-либо масштабных мерах по стимулированию экономического роста не последовало.

Рыночная стоимость Super Micro снизилась на 5% после скачка на 16% днем ранее после новостей о том, что компания установила за квартал более 100 тыс. графических процессоров с жидкостным охлаждением для дата-центров.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3% и составил 42080,37 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,97% - до 5751,13 пункта.

Nasdaq Composite прибавил максимальные примерно за месяц 1,45% и составил 18282,92 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День алфавита).

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 4,4%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.

Инвесторы продолжают сторониться рискованных активов, разочаровавшись заявлениями властей КНР. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга накануне выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики, однако объявления о каких-либо масштабных мерах по стимулированию экономического роста не последовало.

Аналитики ожидают мер поддержки на триллионы юаней, в том числе в виде выпуска облигаций, но Пекин сообщил лишь об инвестпрограмме на 100 млрд юаней ($14 млрд) на следующий год, пишет Trading Economics. На текущий год было выделено в десять раз больше.

Дополнительное давление на котировки оказывают данные о еще не восстановившихся после пандемии расходах китайцев во время праздничной "золотой недели".

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Alibaba (SPB: BABA) Health, дешевеющие на 6%.

Рыночная стоимость CITIC уменьшается на 5%, CSPC Pharmaceutical - на 4,3%, Longfor Group и Xinyi Solar Holdings - на 4%.

Вместе с тем акции Meituan (SPB: 3690) дорожают на 4,7%, Shenzhou International Group Holdings - на 3,4%, Techtronic Industries - на 2,9%, Sunny Optical Technology Group - на 2,8%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 2,4%.

Значение японского Nikkei 225 растет на 1%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Seven & I Holdings (+5,1%).

Рыночная стоимость Lasertec повышается на 3,9%, Nitori - на 3,7%, Advantest - на 3,6%, Kawasaki Heavy Industries - на 3%.

Цена бумаг Inpex уменьшается на 3,2%, Mitsui & Co. и Idemitsu Kosan - на 2,4%, Sumitomo Chemical и Ricoh - на 2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

ANZ и Westpac наращивают рыночную стоимость на 0,4%.

Капитализация BHP снижается на 1,2%, Rio Tinto - на 2,3%.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют подъем утром в среду после резкого падения днем ранее на сигналах о готовности "Хезбаллы" к перемирию с Израилем.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составляет $77,87 за баррель, что на $0,69 (0,89%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали на $3,75 (4,6%), до $77,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,61 (0,83%), до $74,18 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $3,57 (4,6%), до $73,57 за баррель.

Бывший лидер "Хезболлы" Хасан Насралла согласился на прекращение огня с Израилем незадолго до того, как был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара по столице Ливана, заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Между тем исполняющий обязанности главы "Хезболлы" Наим Кассем сказал, что группировка поддерживает усилия Ливана по заключению соглашения о перемирии с Израилем, написало агентство France Presse. Двое его предшественников были убиты израильскими военными, заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Неясно, согласится ли Израиль на перемирие без полной и безоговорочной капитуляции "Хезболлы", - отметил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Соответственно, операция Израиля в Ливане может продолжиться, добавил он.

Еще одним негативным фактором для рынка нефти стало то, что представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая накануне не объявили о новых масштабных стимулах, на которые надеялись трейдеры.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 10,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это максимальный прирост с ноября прошлого года.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.