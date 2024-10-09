Акции РусАла заметно недооценены на фоне текущих мировых цен на алюминий - ПСБ

Акции "РусАла" заметно недооценены на фоне текущих мировых цен на алюминий, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Торги акциями "РусАла" проходили во вторник достаточно драматично: в первой половине торгов бумаги резко упали на фоне новости о намерении Суал Партнерс заблокировать обсуждаемый руководством buyback, но уже с обеда инвесторы начали выкупать просадку и вывели котировки в умеренный "плюс, - пишет эксперт в комментарии. - На наш взгляд, возможный демарш Суал существенных рисков котировкам не несет. Во-первых, готовящийся buyback небольшой, а во-вторых, рынок в него особо не верит и не учитывает в котировках. Действительно, акции "РусАла" с минимумов сентября, примерного времени появления четких намеков на обратный выкуп, подросли на 18%, что вроде бы лучше рынка (индекс от минимумов сентября поднялся на 9,5%), но заметно хуже динамики мировые цен на алюминий, пересчитанных в рубли (взлетели за тот же период на 21%)".

Аналитик банка отмечает, что рост котировок в первую очередь движим (и будет поддерживаться) благоприятной ценовой конъюнктурой рынков сбыта и, как следствие, ожиданием заметного улучшения финансовых показателей.

"Мы оцениваем акции "РусАла" как весьма интересный инвесткейс и считаем, что при текущих мировых ценах на алюминий бумаги компании заметно недооценены (наша ориентир по ним на горизонте 12 мес. - 60 руб.), да и технически смотрятся привлекательно - бумаги остаются в фазе роста и способны достичь в рамках текущего движения район 37-38 руб.", - резюмирует Локтюхов.

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