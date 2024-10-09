Временный отказ от размещения ОФЗ-ПД позволит стабилизировать рынок на достигнутых минимумах - ПСБ

Временный отказ от размещения ОФЗ-ПД, вероятно, позволит стабилизировать рынок на достигнутых минимумах в перспективе нескольких недель, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI продолжил обновлять годовые минимумы - его доходность во вторник превысила 18% годовых (+9 б.п., до 18,06%), - констатирует эксперт. - Основное внимание инвесторов в среду будет сосредоточено на аукционах Минфина. Министерство не стало предлагать классический выпуск ОФЗ-ПД на фоне снижения рынка 9 торговых сессий подряд. При этом будет предложено 2 флоатера - 11-летний выпуск с остатком размещения всего ~6 млрд руб. и уже привычный 13-летний выпуск серии 29025 с остатком размещения ~100 млрд руб.".

По мнению Грицкевича, временный отказ от размещения ОФЗ-ПД, вероятно, позволит в перспективе нескольких недель стабилизировать рынок на достигнутых минимумах, однако фактором отскока, вряд ли, станет. Увеличение объемов, напротив, будет негативно сказываться на расширении премий к КС/RUONIA.

"Итоги завтрашних аукционов покажут, готов ли Минфин увеличить объемы удовлетворения заявок, - подчеркивает аналитик банка. - В условиях сохранения цикла повышения ключевой ставки и навеса первичного предложения флоатеров ОФЗ рекомендуем включать в портфель преимущественно кроткие корпоративные флоатеры срочностью до 1,5 лет".

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