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09 октября 2024 года 09:27
Рынок акций останется в боковике в ближайшие дни - "Алор Брокер"
Рынок акций останется в боковике в ближайшие дни, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Индекс Мосбиржи по итогам вторника снизился на 0,2%. Волатильность и обороты торгов были низкие, но в позитив рынку можно занести тот факт, что он не дрогнул перед 4,5-процентным падением нефти, - пишет эксперт в комментарии. - Это еще раз говорит о том, что внутренние факторы, основным из которых является ключевая ставка ЦБ, сейчас играют более значительную роль, нежели цены на сырье. В среду не видим никаких поводов для слома боковика и повышения торговой активности инвесторов". Аналитик отмечает, что в аутсайдерах вторника оказалась "Татнефть", подешевевшая почти на 6%. По мнению Антонова, эта бумага порадовала тем, что очистилась от 5,8-процентных дивидендов, упав при этом на уровне рынка. Такая динамика, по его мнению, явно говорит о том, что акцию можно очень аккуратно покупать, как только улучшатся общерыночные настроения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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