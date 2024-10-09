Рынок акций останется в боковике в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Рынок акций останется в боковике в ближайшие дни, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи по итогам вторника снизился на 0,2%. Волатильность и обороты торгов были низкие, но в позитив рынку можно занести тот факт, что он не дрогнул перед 4,5-процентным падением нефти, - пишет эксперт в комментарии. - Это еще раз говорит о том, что внутренние факторы, основным из которых является ключевая ставка ЦБ, сейчас играют более значительную роль, нежели цены на сырье. В среду не видим никаких поводов для слома боковика и повышения торговой активности инвесторов".

Аналитик отмечает, что в аутсайдерах вторника оказалась "Татнефть", подешевевшая почти на 6%. По мнению Антонова, эта бумага порадовала тем, что очистилась от 5,8-процентных дивидендов, упав при этом на уровне рынка. Такая динамика, по его мнению, явно говорит о том, что акцию можно очень аккуратно покупать, как только улучшатся общерыночные настроения.

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