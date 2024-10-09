Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в комментарии, в фокусе будут:

- торговый баланс Германии в августе (09:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- протоколы заседания ФРС (21:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- финансовые результаты Сбербанка за 9 мес. 2024 года по РПБУ;

- Петербургский международный газовый форум.

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