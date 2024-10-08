Акции электроэнергетических компаний РФ продолжат отставать от рынка в 4К24 - "Финам"

Акции электроэнергетических компаний РФ продолжат отставать от широкого рынка в 4 квартале 2024 года, говорится в стратегии аналитиков "Финама".

"Мы ожидаем, что акции российских электроэнергетических компаний продолжат отставать от широкого рынка. Основным негативным фактором является жесткая денежно-кредитная политика Банка России, которая приведет к росту процентных издержек и окажет давление на чистую прибыль эмитентов с высокой долговой нагрузкой, таких как "РусГидро", - пишут эксперты. - В секторе также отсутствуют привлекательные дивидендные истории, и ряд крупных эмитентов, включая "ФСК-Россети" и "Юнипро", не планируют возобновлять выплаты акционерам. Кроме того, российская экономика продолжает демонстрировать высокие темпы роста, что не пока позволяет говорить о росте привлекательности таких защитных активов, как акции энергетиков. Тем не менее мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Интер РАО", чья значительная чистая денежная позиция делает компанию бенефициаром высоких процентных ставок и может обеспечить акционерам значительный рост дивидендных выплат за 2024 год".

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