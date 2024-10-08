Рубль вряд ли сможет заметно укрепиться в октябре - УК "Первая"

Рубль вряд ли сможет заметно укрепиться в октябре, и его курс составит 13,2-13,6 руб. за юань, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова.

"Рубль продолжает терять позиции к юаню, ослабление с конца августа составляет около 14%, - констатирует эксперт. - В июле и августе объем экспорта товаров и услуг снижался при устойчивом импорте, что создавало предпосылки для ослабления рубля. В августе экспорт товаров и услуг достиг $36,6 млрд, что на 9% меньше, чем в августе 2023 года и на 3% ниже среднего значения в январе-июле 2024 года. Объем импорта при этом стабилен: в августе он составил $32,5 млрд, что сопоставимо с результатом предыдущего месяца и августа 2023 года ($32,8 млрд). Импорт по-прежнему могут сдерживать проблемы с расчетами, возникшие из-за санкций. По мере решения этих проблем импорт может увеличиваться, что будет поддерживать среднесрочное ослабление рубля".

Также поддержит ослабление рубля, по мнению Федосова, и снижение доли обязательной репатриации валютной выручки снизилась вдвое.

"Снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки, - пишет далее аналитик. - В октябре чистые продажи валюты Банком России и Минфином вырастут с 0,2 до 5,3 млрд руб. в день, что частично компенсирует снижение цен на нефть. При этом Банк России продолжает зеркалировать траты ФНБ, связанные с инвестированием. Объем таких операций во втором полугодии 2024 года меньше, чем в первом, что поддерживает ослабление рубля".

В результате, вероятно, не следует ожидать заметного укрепления рубля в октябре, полагает эксперт. По его мнению, в подобных условиях можно ожидать, что в октябре 2024 года курс доллара США будет в среднем составлять 93-96 руб., китайского юаня - 13,2-13,6 руб.

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