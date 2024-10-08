АКБФ рекомендует покупать акции Акрона с целью 20507,05 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Акрона" с целевой ценой 20507,05 рубля с горизонтом инвестирования до 8 октября 2025 года, что предполагает потенциальную доходность 27%, говорится в комментарии аналитиков.

"Акрон" - бенефициар повышения цен на мировом рынке удобрений, - пишут эксперты. - В прогнозном периоде 2024-2029гг ожидаем сохранения благоприятных условий рыночной конъюнктуры для компании. В среднесрочной перспективе мы рассчитываем на снижение показателя чистого долга к EBITDA компании, что станет возможным при улучшении рыночной конъюнктуры на фоне восстановления цен на сырьевых рынках, наблюдаемого во 2П24. Однако высокая доля краткосрочных займов на балансе "Акрона" создает дополнительную нагрузку на рентабельность компании, что учтено в наших оценках".

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