Экономический рост РФ предотвращает массовую миграцию капитала из акций в долговые инструменты - "Финам"

Экономический рост предотвращает массовую миграцию капитала из акций в долговые инструменты РФ, говорится в стратегии инвесткомпании "Финам" на 4 квартал 2024 года.

"Рынок акций РФ остается пока в коррекционном тренде от майских пиков, - пишут аналитики. - Главные источники давления - продажа акций, поступивших из-за границы, снижение цен на сырье, высокие процентные ставки, которые увеличивают процентные расходы у эмитентов и создают конкуренцию со стороны долговых инструментов, геополитическая нестабильность, дивидендные отсечки и укрепление рубля".

Однако если ранее, в 2009, 2014 и 2022 годах, высокая процентная ставка ЦБ сопровождалась рецессионными явлениями, то сейчас ВВП отличается здоровой динамикой, и эксперты "Финама" сохраняют прогнозы о довольно приличной суммарной корпоративной прибыли по компаниям из состава индекса Мосбиржи, и, соответственно, дивидендам.

"По нашим оценкам, суммарная прибыль по итогам 2024 года повысится на 27% (г/г) до 10,6 трлн руб. (в 2025 году составит 11,1 трлн руб.), - прогнозируют стратеги. - В 2024-2025гг эмитенты столкнутся со "встречным ветром" в виде увеличения налогов, роста процентных расходов, затраты на обход санкций, в том числе вторичных, и удлинения логистики. Есть риск, что зависшая за рубежом валюта из-за санкций впоследствии может частично отразиться резервами и списаниями. Но на текущий момент при неплохой экономике и ослабленном рубле прогнозы по корпоративной прибыли выглядят достаточно приличными, что удерживает акционеров. Новые стимулы Китая позитивны для мирового рынка сырья и ,соответственно, российского сырьевого сектора. До конца года поддержку окажут промежуточные дивиденды, а также квартальные отчеты по прибыли".

По мнению экспертов инвесткомпании, к концу года индекс Мосбиржи может восстановиться до 3100-3150 пунктов (+9-10% от текущих уровней). Для большего роста необходимо смягчение ДКП, более существенная девальвация рубля (чем ожидается сейчас), приток иностранных денег. "Продавать уже поздно, если есть свободные средства, то имеет смысл усредниться по сильно просевшим позициям, чтобы итоговый результат был лучше", - указывают аналитики.

По их оценке, наиболее интересными в 4К24 будут акции:

- Акции с дивидендами и чистой денежной позицией (HeadHunter, "Мать и дитя", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Татнефть", "Совкомфлот", "ММК", "Северсталь", "Интер РАО", "НЛМК").

- Истории с операционным и финансовым ростом, которые развиваются независимо от ставки и экономической среды ("Группа Астра", Henderson, X5 Retail Group, "Мать и дитя", "Московская биржа").

- Дивидендные акции с относительно невысоким долгом ("Газпром нефть", "Транснефть").

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