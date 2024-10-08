Цена нефти может закрепиться на этой неделе выше $80 за баррель Brent - Альфа-банк

Цена нефти может закрепиться на этой неделе выше $80 за баррель Brent в случае сохранения напряженности на глобальных сырьевых рынках, полагают аналитики Альфа-банка.

"Мы не исключаем, что на этой неделе ценам на нефть марки Brent удастся пройти выше психологической отметки $80 за баррель, благодаря ряду факторов, способствующих росту риск-премии в биржевых котировках, - пишут эксперты в комментарии. - Так, одним из ключевых драйверов роста нефтяных цен по-прежнему остается конфликт на Ближнем Востоке, под влиянием которого они уже выросли более чем на 10% после ракетного удара Ирана по военной инфраструктуре Израиля. Тем не менее, мы отмечаем, что большая часть риск-премии уже в цене, и для ее дальнейшего расширения потребуется переход ирано- израильского конфликтом в горячую фазу, что маловероятно в условиях сдержанной позиции еврейского государства. На наш взгляд, отсутствие незамедлительной реакции Израиля на действия Тегерана позволяет рассчитывать на снижение градуса напряженности в Персидском заливе, что, впрочем, едва ли приведёт к коррекции глобальных цен на нефть".

Значительную поддержку нефтяному рынку, по мнению аналитиков банка, могут оказать новости из Мексиканского залива, где ураган "Милтон" достиг четвертой категории и в среду накроет побережье Флориды. "Приближение урагана "Милтон" к побережью Мексиканского залива продолжит держать американский рынок в напряжении, оказывая поддержку котировкам WTI на этой неделе, - полагают они. - В отсутствие видимых подвижек в урегулировании ближневосточного конфликта это позволит ценам на нефть торговаться в комфортном диапазоне $75-85 за баррель и закрепиться выше $80 за баррель в случае сохранения напряженности на глобальных сырьевых рынках".

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