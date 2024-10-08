Цена газа спот на TTF может снизиться до $420 за тыс. куб. м до конца октября - Freedom Finance Global

Цена газа спот на TTF может снизиться до $420 за тыс. куб. м до конца октября, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

" По данным Gaz Infrastructure Europe (GIE), хранилища природного газа в Европе заполнены на 94,4%, - отмечает эксперт. - В них закачано 104,76 млрд куб. м сырья, и это на 3,4% больше среднего пятилетнего показателя на текущую дату. Рекордный объем был достигнут в 2019 году, когда к концу первой декады октября хранилища были заполнены на 97,2%. Отбор газа из ПГХ 4 октября впервые с начала осени превысил закачку из-за холодной погоды в Центральной и Западной Европе, а 5 октября в хранилища поступило 117 млн куб. м при отборе 51 млн куб. м".

Аналитик инвесткомпании подчеркивает, что в ближайшие дни, по данным Gismeteo, температура наружного возраста в большинстве европейских стран поднимется на 3-5°C, из-за чего объемы отбора газа продолжат сокращаться, а цены на него пойдут вниз. "На крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах данный энергоноситель во вторник торгуется по $450 за тыс. куб. м. Двухлетний максимум находится на отметке $480, сильное сопротивление расположено на уровне 460 за тыс. куб. м. Намного более вероятным сценарием до конца месяца считаю снижение котировок к $420 за тыс. куб. м, чем пробой локальных максимумов", - прогнозирует Чернов.

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