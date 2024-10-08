Рубль утром дешевеет в паре с юанем, несмотря на дорогую нефть

Москва. 8 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник. Рубль дешевеет, несмотря на дорогую нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5165 руб. (+0,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,72 коп. выше уровня действующего официального курса.

Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели составляет 13,4-13,8 руб. за юань и 95-98 руб. за доллар, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рубль в понедельник в очередной раз обновил минимум с прошлого октября в паре с юанем. Фундаментальные факторы, и, прежде всего, вновь подорожавшая нефть, по мнению эксперта, теоретически должны работать в пользу укрепления рубля, а не ослабления.

"Минфин с 7 октября сократит покупки валюты по бюджетному правилу в 2,6 раза по сравнению с прошлым месяцем до 3,1 млрд руб. в день, - напоминает Мильчакова. - Это, в принципе, должно быть положительной новостью для рубля, но в сентябре министерство увеличивало покупки валюты по сравнению с августом в семь раз, так что октябрьское сокращение покупок валюты, на самом деле, выглядит достаточно небольшим по сравнению с высоким спросом на иностранную валюту в предыдущем месяце. Возможно, что во втором полугодии на валютном рынке начало негативно отражаться решение правительства сократить обязательные продажи валютной выручки до 40%. Кроме того, уже в начале четвертого квартала повышенный спрос на валюту могут предъявлять импортеры".

Аналитик обращает внимание на сообщения западных СМИ о том, что на этой неделе Евросоюз обнародует очередной пакет санкций против российского бизнеса, и эта неопределенность негативно давит на рубль.

"На наш взгляд, во второй половине октября рубль может вновь начать укрепляться после публикации данных о динамике инфляции в России за сентябрь, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - Высокие цены на нефть, которые из-за ближневосточного конфликта могут в октябре вновь подняться выше $80 за баррель, скорее всего, через некоторое время вновь окажут поддержку рублю. При этом достижение долларом максимума в 98 руб. до середины октября при негативных новостях, а юанем - 14 руб. тоже не исключено. Мы ожидаем, что до конца недели доллар может колебаться в рамках 95-98 руб., евро - в коридоре 104-107 руб., юань - в коридоре 13,4-13,8 руб.".

Цены на нефть опускаются во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказали новости из Китая. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабных стимулов, на которые надеялись трейдеры, объявлено не было, что разочаровало инвесторов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $79,73 за баррель, что на 1,47% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,54%, до $75,94 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны, опасаясь, что кризис в регионе перерастет в полномасштабную войну, которая подорвет поставки нефти на мировой рынок.

эб вч