.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятно укрепление рубля в течение ближайших недель - БКС Экспресс
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
Минпромторг мониторит ситуацию с ценами на продовольствие
Необходимо использовать рыночные методы регулирования цен, а также своевременно проводить работу по отдельным группам товаров, чтобы не допустить резких скачков цен, как на яйца и курицу в прошлом году. Об этом в интервью "Российской газете" на...
 
Доля креативной экономики к 2030 году может достичь 6%
Для креативных индустрий в России к 2030 году поставлена цель достичь 6% от ВВП страны, сейчас они занимают 3,5%, сказали "Известиям" в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ). На период до 2030 года с перспективой до 2036 года АСИ...
 
Объем сделок на московском рынке элитного жилья достиг рекорда
В первые девять месяцев 2024 г. в Москве было продано 1270 элитных квартир и апартаментов общей стоимостью 174 млрд руб. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель как в денежном, так и в...
 
08 октября 2024 года 10:12

Вероятно укрепление рубля в течение ближайших недель - БКС Экспресс

Вероятно укрепление рубля в течение ближайших недель, считает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

" Рубль после пятничного символического укрепления вновь рухнул на годовое дно - биржевой юань поднимался к 13,6, внебиржевые доллар и евро от ЦБ оказались над 96 и 105,3 соответственно, - отмечает эксперт в комментарии. - Девальвация рубля идет с начала осени, инвалюты за последние 5 недель прибавили до 13%.Сейчас инвалюты на волне ралли вышли в область технической перекупленности, но по инерции тренд вверх продолжается. На экстремуме обычно и бывает ускорение с последующей фиксацией. Возможно, активный подъем пар в последние дни и относится к кульминации".

Поддержать курс рубля, по мнению Зельцера, может ЦБ. "Во-первых, регуляторы расширили лимиты продажи валюты на рынке, и до 6 ноября ежедневный объем предложения повышается с 200 млн до 5,3 млрд, - указывает аналитик. - Во-вторых, жесткость ЦБ априори за нацвалюту, и на рынке растут ожидания очередного повышения стоимости фондирования на заседании 25 октября. Есть и сезонность нацвалюты. В ноябре рубль обычно снижается - 73% случаев, но до этого в октябре идет коррекция. Тактически в ближайшие недели может получиться откат инвалют, а в последний месяц осени - очередной скачок. Завершение года видится ниже текущих".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 октября 2024 года 19:41
Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2790п по индексу МосБиржи во главе с Татнефтью
Москва. 8 октября. Рынок акций РФ во вторник умеренно просел под давлением продаж из-за дешевеющей нефти (фьючерс на Brent откатился к $77,4 за баррель, растеряв рост понедельника) и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи опустился ниже 2790 пунктов во главе с упавшими после отсечки полугодовых дивидендов акциями "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,3%), лучше рынка выглядели бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4,3%).    читать дальше
.
08 октября 2024 года 19:32
Рубль во вторник упал в паре с юанем на фоне сильно подешевевшей нефти
Москва. 8 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль сильно упал на фоне обвала на рынке нефти. С 1 по 7 октября были закрыты биржи Китая в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, сегодня они возобновили работу, однако усиление рыночной активности не способствовало укреплению рубля.    читать дальше
.
08 октября 2024 года 19:01
Нефтегазовый сектор более устойчив к высоким процентным ставкам - "Финам"
Нефтегазовый сектор более устойчив к высоким процентным ставкам по сравнению с другими сегментами рынка акций РФ, говорится в стратегии "Финама" на 4к24. "Нефтегазовый сектор выделяется на рынке сочетанием высокой дивидендной доходности и низкой долговой нагрузки, что делает его более устойчивым к...    читать дальше
.
08 октября 2024 года 18:48
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 8 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.    читать дальше
.
08 октября 2024 года 18:29
Курс рубля, скорее всего, составит 95 руб./$1 к концу года - "Астра Управление активами"
Курс рубля, скорее всего, составит 95 руб./$1 к концу года, прогнозирует директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Сентябрьское ослабление рубля, по мнению аналитика, могло быть связано с ухудшением доступности дружественной валюты на рынке и усилением её дефицита по...    читать дальше
.
08 октября 2024 года 18:03
Аналитики снизили оценку акций "Татнефти" после дивидендной отсечки
- Аналитики понизили оценку бумаг "Татнефти" после прохождения экс-дивидендной даты по промежуточным дивидендам за первое полугодие 2024 года в размере 38,2 рубля на акцию каждого типа. Так, эксперты "БКС Мир инвестиций" снизили прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций компании...    читать дальше
.
08 октября 2024 года 17:37
"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $126,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 0,6%, сообщается в материале инвесткомпании. "Стоимость акций NVIDIA с 31 апреля 2024 года выросла на 23% на фоне общего восстановления...    читать дальше
.
08 октября 2024 года 17:06
Акции Газпрома обладают потенциалом роста до 138-140 руб. из-за взлета цен на нефть - ПСБ
Акции "Газпром" обладают потенциалом роста до 138-140 руб. из-за взлета цен на нефть, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Акции "Газпрома" в моменте смотрятся интересно, несмотря на то, что потенциальный рост на фоне отмены дополнительного налогового обременения в 2025 году...    читать дальше
.
08 октября 2024 года 16:42
Акции электроэнергетических компаний РФ продолжат отставать от рынка в 4К24 - "Финам"
Акции электроэнергетических компаний РФ продолжат отставать от широкого рынка в 4 квартале 2024 года, говорится в стратегии аналитиков "Финама". "Мы ожидаем, что акции российских электроэнергетических компаний продолжат отставать от широкого рынка. Основным негативным фактором является жесткая...    читать дальше
.
08 октября 2024 года 15:51
Рубль вряд ли сможет заметно укрепиться в октябре - УК "Первая"
Рубль вряд ли сможет заметно укрепиться в октябре, и его курс составит 13,2-13,6 руб. за юань, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова. "Рубль продолжает терять позиции к юаню, ослабление с конца августа составляет около 14%, - констатирует эксперт. - В июле...    читать дальше
.
08 октября 2024 года 15:40
Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем на фоне падающей нефти
Москва. 8 октября. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже во вторник днем, рубль дешевеет на фоне падения на рынке нефти. С 1 по 7 октября были закрыты биржи Китая в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, сегодня они возобновили работу, однако усиление рыночной активности не способствовало укреплению рубля.    читать дальше
.
08 октября 2024 года 15:21
АКБФ рекомендует покупать акции Акрона с целью 20507,05 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Акрона" с целевой ценой 20507,05 рубля с горизонтом инвестирования до 8 октября 2025 года, что предполагает потенциальную доходность 27%, говорится в комментарии аналитиков. "Акрон" - бенефициар повышения цен на мировом рынке удобрений, -...    читать дальше
.
08 октября 2024 года 14:48
Акции Мосбиржи сохраняют привлекательность благодаря интересу к финрынкам - "Велес Капитал"
Акции "Московской биржи" сохраняют привлекательность благодаря интересу к финансовым рынкам, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Новые эмитенты продолжают размещение своих бумаг на бирже. "Мосбиржа" продолжает обсуждать концепции торгов в выходные,...    читать дальше
.
08 октября 2024 года 14:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Соллерса с целью 1100 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции группы "Соллерс" с целью 1100 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 51%, стоп-приказ: 690 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что автоконцерн...    читать дальше
.
08 октября 2024 года 13:42
Акции Совкомфлота могут вернуться к максимальным значениям 2024г на уровне 140-150 руб. - "Велес Капитал"
Акции "Совкомфлота" при росте ставок на фрахт могут вернуться к максимальным значениям 2024 года на уровне 140-150 руб. за бумагу, полагает главный инвестиционный консультант инвесткомпании "Велес Капитал" Дмитрий Сергеев. "Совкомфлот" сообщил о снижении финансовых показателей в 1П2024, - пишет...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.