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08 октября 2024 года 10:00

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в понедельник, инвесторы ждали статданных и следили за корпоративными новостями. Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах за сентябрь, которые позволят лучше оценить ситуацию с инфляцией.

Тем временем после сильного отчета по рынку труда, обнародованного в прошлую пятницу, оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федрезерва на следующем заседании сразу на 50 базисных пунктов резко сократилась, и теперь рынок ждет более умеренного понижения стоимости заимствований - на 25 базисных пунктов. "Пятничный отчет по рынку труда не только убил все шансы на снижение ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, но и вызвал разговоры, что снижения может вовсе не случиться, - написал Крис Ларкин из E*Trade. - Но как показала прошлая неделя, нельзя игнорировать геополитику, поскольку любая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может резко подстегнуть волатильность".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник, исключением выступает только рынок акций материкового Китая, который возобновил работу после длительных праздников. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК подскочил на 3,2%. Он прибавил более 30% с зафиксированного в сентябре минимума, что говорит о "бычьем" рынке. Между тем гонконгский индекс Hang Seng рухнул на 6,6%. До этого он рос две сессии подряд, достигнув максимума с начала 2022 года, и вероятно, трейдеры перешли к фиксации прибыли. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,35%.

В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Давление на рынок оказали новости из Китая. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабных стимулов, на которые надеялись трейдеры, объявлено не было, что разочаровало инвесторов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,52 за баррель, что на 1,74% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 3,7%, до $80,93 за баррель - максимума с 26 августа. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,79%, до $75,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 3,7%, до $77,14 за баррель, что также является максимумом с конца августа.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны, опасаясь, что кризис в регионе перерастет в полномасштабную войну, которая подорвет поставки нефти на мировой рынок.

Такой риск существенно вырос, отмечает экономист Capital Economics Дэвид Оксли. "Самый большой риск - это то, что конфликт приведет к нарушению поставок через Ормузский пролив, - говорит Оксли, которого цитирует Market Watch. - В ближайшей перспективе премия за риск будет сохраняться, и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, она может добавить еще $20 за баррель к ценам на нефть".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 октября снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,248 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,814 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,06% и составил 104,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (5-7 октября) прибавил 0,03%, поднявшись до 923,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-06R" (+0,51%), "ДОМ.РФ-001P-05R" (+0,37%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,99%), "Эталон-Финанс-П03" (-0,62%) и "ГТЛК-001Р-10" (-0,51%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Концерн "Россиум" завершило размещение выпуска 10-летних облигаций серии БО-02 объемом 60 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-7-го полугодовых купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2%.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке по выпуску 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд руб. на уровне 400 базисных пунктов. Ставки ежемесячных купонов будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания 7 октября провела сбор заявок на бонды. Предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% - в дату выплаты 36-го купона. Московская биржа в апреле зарегистрировала программу облигаций "АБЗ-1" серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) 10 октября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-002P-07 сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 140 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 октября. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" ("СЛДК") во второй половине октября планирует разместить выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 400 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Славянск ЭКО" установило ставки 13-20-го купонов 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 11% годовых. Банк разместил выпуск с офертой через 3 года в октябре 2021 года по ставке 11% годовых. Купоны квартальные. Заем размещен в рамках 10-летней программы облигаций компании объемом 50 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться также на срок до 10 лет.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 6-го купона облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года на уровне 24% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей началось 16 мая 2024 года. На текущий момент размещены бумаги на 416,7 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

АО "СГ-транс" 28 октября досрочно погасит выпуск 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 8,5 млрд рублей. Компания разместила заем в ноябре 2021 года по ставке 9,9% годовых. В настоящее время других выпусков облигаций компании в обращении нет.

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MOEX$#&: MFON


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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