Рубль в понедельник упал в паре с юанем, в очередной раз обновил минимум с прошлого октября

Москва. 7 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подешевел, обновил в ходе торгов минимальное значение с середины октября прошлого года. С 1 по 7 октября закрыты биржи Китая в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, что оказало дополнительное давление на рубль в паре с китайской валютой.

Курс юаня в 19:00 мск составил 13,5095 руб., что на 6,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торговой сессии среды юань рос до 13,59 руб. впервые с 11 октября 2023 г.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 8 октября на 1,1949 рубля, до 96,0649 руб./$1, и поднял курс евро на 56,45 копейки, до 105,3069 руб./EUR1.

"Ослабление рубля продолжилось на прошлой неделе. Давление на рубль оказал дефицит ликвидности юаня на фоне праздников в Китае. Благодаря этому курс китайского юаня увеличился на 1,25% за неделю, до отметки в 13,45 руб. Доллар за неделю вырос на 2,32%, до цены в 94,87 руб. Евро также подорожал на 1,22%, до уровня в 104,74 руб. С 7 октября увеличатся объемы продаж валюты Банком России до 5,3 млрд руб. в сутки. Это обусловлено опубликованным на прошлой неделе в четверг планом покупок валюты по бюджетному правилу. Это увеличение предложения валюты может стать фактором краткосрочной поддержки котировок рубля в октябре", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Рубль после позитивного старта резко подешевел и к юаню, который установил годовой максимум вблизи 13,6 руб. Затем российская валюта стала умеренно корректироваться, но пока остается в ощутимом минусе. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары также показали ощутимый восходящий импульс. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Он обусловлен, с одной стороны, сокращением экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен, санкций и геополитики. С другой - восстановлением импорта, который также испытывает давление со стороны санкционного фактора", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Подъем цен на нефть продолжается вечером в понедельник на опасениях перебоя поставок в случае эскалации на Ближнем Востоке.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск увеличились на 3,51%, до $80,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к указанному времени на 3,55%, до $77,05 за баррель.

За прошлую неделю нефть подорожала более чем на 9%, поскольку Иран атаковал ракетами Израиль, а израильские военные пообещали дать на это ответ. В понедельник группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, выпустила ракеты по израильскому городу Хайфа, а Израиль усилил удары по северным районам сектора Газа и южным районам Ливана.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 октября упала на 1 базисный пункт, до 18,27% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц уменьшилась в понедельник на 2 базисных пункта - до 18,5% годовых, версия на три месяца увеличилась на 8 базисных пунктов, до 17,93% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 5 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и составила 17,39% годовых.