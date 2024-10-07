АКБФ сохраняет рейтинг акций Ростелекома на уровне "покупать"

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рейтинг бумаг "Ростелекома" на уровне "покупать" с целевой ценой 118,71 руб. за обыкновенную и 111,77 руб. - за привилегированную акцию, что предполагает потенциал роста на 65% и 67% соответственно, сообщается в комментарии аналитиков.

"Обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома" начали неделю снижением на 2,5% и 1,8%, торгуются заметно хуже рынка, как и на прошлой неделе, - отмечают аналитики. - Рост инвестиций "Ростелекома" в технологический сектор на фоне снижения абонентской базы местной телефонной связи формирует в среднесрочном периоде потенциал ухудшения рентабельности. Это связано с ростом ставок и инфляционным давлением, что может оказать давление на финансовые показатели компании".

Прогноз чистой прибыли "Ростелекома" по итогам 2024 года сохраняется экспертами на уровне 48,2 млрд руб. Прогноз OIBDA на 2024 и 2025 годы составляет 48,2 млрд руб. и 39,7 млрд руб. соответственно.

Аналитики "АКБФ" отмечают сохранение высоких шансов на снижение дисконта - поправки на риски вложений в акции "Ростелекома". Однако, на текущий момент, с учетом роста нерыночных рисков и возможного охлаждения показателей телекоммуникационного сегмента под влиянием изменений в монетарной и налоговой политике, они оставляют размер дисконта на уровне 15%.

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