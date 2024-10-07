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07 октября 2024 года 18:55

Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 7 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 7 базисных пунктов - до 70,29% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 8,87% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 14 базисных пунктов - до 28,61% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 18,53% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 74,08% от номинала (доходность также не изменилась, составив 8,15% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 71,45 от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 27,05% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 4 базисных пункта - до 67,54% от номинала (их доходность осталась на прежнем уровне - 19,94% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,4% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 13,86% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла всего на 1 базисный пункт - до 66,74% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение, продолжая отыгрывать опубликованные в пятницу сильные данные по американскому рынку труда.

Доходности казначейских облигаций США продолжают расти в понедельник. Процентная ставка 10-летних US Treasuries по данным на 18:10 мск составила 4,022% годовых против 3,962% на закрытие предыдущей сессии. Она поднялась выше отметки в 4% впервые с июля. Доходность 2-летних американских госбумаг увеличилась до 4,008% годовых с 3,928% на закрытие предыдущей сессии, 30-летних - до 4,307% с 4,246% годовых.

Отчет Минтруда США, опубликованный 4 октября, показал максимальный за полгода рост числа рабочих мест в стране в сентябре (на 254 тыс.) и снижение безработицы до минимального уровня за три месяца (4,1%). Консенсус-прогноз экспертов предполагал увеличение количества рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле количество рабочих мест в Штатах выросло не 144 тыс., а не на 89 тыс., как сообщалось ранее, в августе - на 159 тыс., а не на 142 тыс. Таким образом, прирост числа рабочих мест за эти два месяца оказался на 72 тыс. больше, чем сообщалось изначально.

После публикации сильного отчета по рынку труда оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федрезерва на следующем заседании сразу на 50 базисных пунктов резко сократилась, и теперь рынок ждет более умеренного понижения стоимости заимствований - на 25 базисных пунктов.

"Пятничный отчет по рынку труда не только убил все шансы на снижение ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, но и вызвал разговоры, что снижения может вовсе не случиться, - написал Крис Ларкин из E*Trade. - Но как показала прошлая неделя, нельзя игнорировать геополитику, поскольку любая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может резко подстегнуть волатильность".

Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах за сентябрь, которые позволят лучше оценить ситуацию с инфляцией.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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