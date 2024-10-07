"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD98,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 4,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"За последние две недели Global X China Electric Vehicle and Battery ETF взлетел более чем на 60% на фоне новых мер по стимулированию экономики в Китае, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - В то же время новые стимулы только косвенно касаются сектора электромобилей, а после недавнего ралли оценка входящих в ETF акций по мультипликаторам уже не выглядит низкой. Мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на перспективы рынка электромобилей в Китае, но считаем краткосрочную реакцию на новости избыточной, что создает хорошую точку для фиксации прибыли".

Global X China Electric Vehicle and Battery - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из сектора производства электромобилей. Также в состав ETF входят производители аккумуляторов и компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов.

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